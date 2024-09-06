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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Galler - Türkiye MUHTEMEL 11'LER - Futbol Haberleri

        Galler - Türkiye MUHTEMEL 11'LER

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Galler - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Cardiff'teki maç öncesinde muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:28
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

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        Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak. Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

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        A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

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        Türkiye, Galler ile 10. kez rakip olacak

        Milliler, tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı. Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

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        İlk maç 1978'de

        İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı. Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.

        6

        MUHTEMEL 11

        Mert Günok

        7

        Mert Müldür

        8

        Çağlar Söyüncü

        9

        Abdülkerim Bardakcı

        10

        Eren Elmalı

        11

        İsmail Yüksek

        12

        Salih Özcan

        13

        Arda Güler

        14

        Orkun Kökçü

        15

        Kenan Yıldız

        16

        Barış Alper Yılmaz

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