Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gambiya son anda turladı: Beşiktaş'ın 3 stoperi Afrika Uluslar Kupası'nda! - Beşiktaş Haberleri

        Gambiya son anda turladı: Beşiktaş'ın 3 stoperi Afrika Uluslar Kupası'nda!

        Gambiya, 2-0 geriye düştüğü maçta Kongo ile 2-2 berabere kaldı ve Afrika Kupası'na katılım hakkı elde etti. Bununla birlikte Beşiktaş'ın stoper oyuncuları Gana'da forma giyen Daniel Amartey, Fildişi Sahili'nde forma giyen Eric Bailly ve Gambiya'nın stoperi Omar Colley turnuvaya katılım hakkı kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 00:31 Güncelleme: 11.09.2023 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın 3 stoperi Afrika Kupası'nda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afrika Kupası Elemeleri G Grubu'nda Gambiya sahasında Kongo ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

        Kongo, 30. dakikada Gaius Makouta ve 45. dakikada Silvere Ganvoula'nın penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Gambiya bu gollere 79. dakikada Yankuba Minteh ve 90. dakikada Muhammed Badamosi ile karşılık verdi.

        Gambiya'da Beşiktaşlı Omar Colley 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Gambiya, 10 puana yükseldi ve grubunu ikinci sırada tamamladı. Kongo ise 7 puanda kalarak üçüncü sırayı aldı.

        BEŞİKTAŞ'IN 3 STOPERİ TURNUVADA

        Bununla birlikte Beşiktaş'ın stoper oyuncuları Gana'da forma giyen Daniel Amartey, Fildişi Sahili'nde forma giyen Eric Bailly ve Gambiya'nın stoperi Omar Colley turnuvaya katılım hakkı kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü