Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un 8. sezonu için nefesler tutuldu. Game Of Thrones yayınlandığı 7. sezonuyla birlikte, hemen her bölümde rekor kırmayı başaran dizinin final sezonu izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki, Game Of Thrones 8. yeni sezon ne zaman başlayacak? GOAT hangi kanalda yayınlanacak?

Game of Thrones fragmanlarında dikkat çeken detaylardan biri Jon Snow ile Arya Stark'ın konuşması oldu. Ayrıca büyük savaş için ailelerin yola çıktığı görüldü.

David Benioff ve D.B. Weiss tarafından ekrana hayata geçirilen Game of Thrones'un, başrollerinde Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams ve Nikolaj Coster-Waldau gibi oyuncular yer alıyor.

GAME OF THRONES 8. FİNAL SEZONU NE ZAMAN?

Game Of Thrones 8. yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin sevenleri tarafından yeni sezonun ne zaman başlayağası sorusu yanıtını buldu. Game Of Thrones 8. Final sezonu 14 Nisan 2019 yılında yayınlanacak.

GAME OF THRONES HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, 14 Nisan’da televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Dizinin ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden, Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayına koyacak.

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.