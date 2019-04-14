Game of Thrones 8. sezon ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şeklindeki sorular Game of Thrones hayranları tarafından en çok aranılanlar arasında yerini aldı. Dünya çapında en çok izlenen dizilerden biri olan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip Game of Thrones bu sezon seyircisine veda ediyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN?

Game Of Thrones 8. yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin sevenleri tarafından yeni sezonun ne zaman başlayağası sorusu yanıtını buldu. Game Of Thrones 8. Final sezonu 14 Nisan 2019 yılında yayınlanacak.

GAME OF THRONES HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, 14 Nisan’da televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Dizinin ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden, Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayına koyacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Game Of Thrones 8. sezon 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı olacak.

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.