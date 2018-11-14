Tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Game Of Thrones ne zaman başlayacak? Türkiye'de de merakla beklenen Game Of Thrones 8. sezonu için diznin Arya Stark'ı açıklamalarda bulundu. Peki, her sezon büyük ilgiyle izlenen Game Of Thrones 8. sezon ne zaman? İşte ayrıntılar...

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin sevilen karakteri Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams, Game of Thrones 8. sezon bölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Williams, yeni bölümlerin 2019 yılının Nisan ayında yayınlanacağını söyledi. Williams haberi, "Aralık’ta prodüksiyonu bitirip yeni sezonun ilk bölümünü 2019 Nisan’ında yayınlamayı düşünüyoruz. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8. sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça meşakkatli. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz" sözleriyle duyurdu.

Game Of Thrones’un yeni bölüm fragmanında, Jon Snow ve yanında arkadaşları keşif için akgezenlerin bulunduğu yere gittiği görülüyor. İki birliğin karşılaşması sonucu kılıçlar çekilerek cenk edildiği sırada Jon Snow bir sonraki sahne adamlarıyla koştuğu görülürken sadece bir akgezen yakalayarak gelen tehlike için diğer krallıklara kanıt olarak götürecek. Ancak oldukça tehlikeli hal alan bu durumu Jon Snow ve yanındakiler nasıl kazasız belasız yakayı kurtaracak hep birlikte yeni bölümde göreceğiz

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