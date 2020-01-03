Gamonya'nın sevimli perileri

10 Ocak tarihinde gösterime girecek ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi', özellikle sevimli perileri ile sihirli atmosferiyle adından söz ettirecek. Kadrosunda ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk' oyuncularına Ali Uyandıran, Burcu Altın ve genç kuşağın başarılı isimlerinden Ahmet Rıfat Şungar gibi isimlerin eşlik ettiği film, Gamonya dünyasının kapılarını açan perileriyle de çocuk izleyicilerin kalbini fethedecek.
Hikayede kilit rol üstlenen perileri ikiz kardeşler İkra - İlknur Külahlıoğlu canlandırırken, perilerin filmde gerçek birer peri gibi görünmesi için dünya standartlarında özel efekt çalışmaları yapıldı.
Dillere pelesenk olacak şarkıları ve heyecan dolu aksiyon sahneleriyle de dikkat çeken ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi', 10 Ocak Cuma günü seyirciyle buluşacak.
Çekimleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda kurulan sette gerçekleştirilen ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi'nin yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor.
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