Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yeni yılı, Uludağ'da ailece karşılayan oyuncu Gamze Keçeli, kar tatiline devam ediyor.

Gamze Keçeli’nin oğlu Yaman ile neşeli kar maceraları objektiflerimize yansıdı. Anne - oğul birlikte karın tadını kızak ve kar topu savaşı yaparak çıkardı.

Yakın zamanda dijital bir platform için bir birinden değerli filmlerin yapımcılığını yapmaya başlayan Gamze Keçeli sektöre dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kendi işim ile alakalı bu sefer kamera önü değil kamera arkasına geçtim işin bu tarafı bana daha keyifli geldi. Yaklaşık 7 yıl aradan sonra tekrar sevdiğim sektörün içerisine girmek beni heyecanlandırdı. Tekrar geri dönmek bana çok iyi geldi sanki hiç ara vermemişim gibi hissettim" dedi.