Cadde'de yer alan habere göre, ünlü oyucu Gamze Özçelik, yatırım amaçlı seneler önce Göztepe'de aldığı 1+1 evini 400 bin TL'ye satarak yardım fonuna aktarma yaptı.

ÇOCUKLAR İÇİN EVİNİ SATTI

Son dönemlerde yardım kampanyaları ile dikkat çeken ünlü oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar' derneğinin ayakta durması için büyük bir fedakarlık yaptı. Özçelik, yıllar önce yatırım amaçlı olarak Göztepe'den aldığı 1+1 evini, 400 bin TL'ye sattı ve yardım fonuna aktarma yaptı.

KURBAN BAYRAMI'NDA 100 BİN TL'LİK YARDIM YAPMIŞTI

Yaptığı yardım kampanyaları ile dikkat çeken Gamze Özçelik, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da Kenya'ya 100 bin TL'lik gıda ve kıyafet yardımı yapmıştı.

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