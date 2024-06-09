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        Haberler Magazin Gamze Özçelik, Reshad Strik ile evlendi - Magazin haberleri

        Gamze Özçelik, Reshad Strik ile evlendi

        Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile nikâh masasına oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 00:46 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:00
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        Gamze Özçelik evlendi
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        Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu 41 yaşındaki Gamze Özçelik, 42 yaşındaki oyuncu Reshad Strik ile nikâh masasına oturdu.

        Avustralya'nın Canberra şehrinde doğan Reshad Strik, birçok Türk yapımı TV dizisinde rol aldı.

        Reshad Strik, 'Ailenin Yeni Üyesi' adlı belgeselle de tanınıyor.

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        Gamze Özçelik, daha önce Uğur Pektaş, Reshad Strik ise Sabina Pitić ile evlilik yaşamıştı.

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        #gamze özçelik
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