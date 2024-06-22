Gamze Özçelik'ten eşine romantik kutlama: İyi ki doğdun kalbim
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, meslektaşı Reshad Strik ile evlenmişti. Özçelik, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
Gamze Özçelik ile Reshad Strik 8 Haziran'da evlenmişti.
Çift, balayı yerine Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine yardım götürmüştü. Kurban Bayramı'nı Tanzanya'da geçirmeye karar veren ikili Hz. Hatice Külliyesi'ne fidan dikmişti.
Gamze Özçelik, eşinin 43'üncü doğum gününü Instagram hesabında kutladı.
Reshad Strik ile yer aldığı fotoğrafları sayfasında paylaşan Gamze Özçelik, "İyi ki doğdun kalbim" dedi.
Öte yandan Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya gelen Reshad Strik, birçok Türk yapımı televizyon dizisinde rol aldı. Strik, 'Ailenin Yeni Üyesi' adlı belgeselle de tanınıyor.