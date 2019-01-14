Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı

Umuda Koşanlar Derneği'nin "Umut Pınarı Su Kuyuları" projesi kapsamında, Kamerun'da 11 su kuyusu açıldı. Gamze Özçelik, "Yerel halk suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol gidiyor. Kimi zaman bu yolculuklar çok tehlikeli rotalarda yapılıyor. Suyun bu kadar uzak olması burada yaşayanlar için en büyük zorluklardan birisi. Bu nedenle su kuyuları açmaya karar verdik. Şu an 11 tane açıyoruz. İlerleyen dönemde bölgeye yönelik projelerimiz devam edecek" dedi