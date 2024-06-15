Yakın arkadaşlarının ve aile bireylerinin yer aldığı sade bir tören ile dünyaevine giren çiftten Reshad Strik, düğün sonrası sevincini; "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç ​​için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" sözleriyle dile getirmişti.