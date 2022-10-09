Gamze Topuz: 18. yaşıma geri dönmek istemem

"18 YAŞINDA HER ŞEY BELİRSİZ OLUYOR"

Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Topuz, "18. yaşıma geri dönmek istemem. O yaşlarda arantıda oluyorsunuz. Ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz ve her şey belirsiz oluyor" ifadelerini kullandı.