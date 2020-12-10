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Gana'daki devlet başkanlığı seçimlerinde şiddet: 5 ölü

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Gana'daki devlet başkanlığı seçimlerinde şiddet: 5 ölü
HABERTURK.COM / AA

Gana Polis Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, ülkede pazartesi günü düzenlenen seçimlerde, 21 seçim bölgesinde şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Şiddet olayları nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Gana Polis ve Kamu İşler Direktörü, yaşanan olayları kınayarak, seçim sonrasında şiddet olayları meydana gelmemesi için önlemlerin alındığını ifade etti.

Ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, oyların yüzde 51.59'unu alarak yeniden başkan seçildi.

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