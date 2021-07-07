Gana, Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alacak

Batı Afrika ülkesi Gana, yeni tip (Covid-19) mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alacak.
Gana Finans Komitesince yayımlanan rapora göre, Gana Parlamentosu ülkenin, Covid-19'la mücadelesi için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alınmasını onayladı.
Dünya Bankası'ndan alınacak 200 milyon dolarlık kredinin 137 milyon doları Covid-19 aşısı temini, kalanı da salgından etkilenen küçük işletmeleri desteklemek için kullanılacak.
Afrika ülkesi Gana, Covid-19'la mücadele kapsamında daha önce Dünya Bankası'ndan 360 milyon dolar kredi almıştı.
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