Gana, Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alacak 0:00 / 0:00

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Batı Afrika ülkesi Gana, yeni tip (Covid-19) mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alacak.

Gana Finans Komitesince yayımlanan rapora göre, Gana Parlamentosu ülkenin, Covid-19'la mücadelesi için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alınmasını onayladı.

Dünya Bankası'ndan alınacak 200 milyon dolarlık kredinin 137 milyon doları Covid-19 aşısı temini, kalanı da salgından etkilenen küçük işletmeleri desteklemek için kullanılacak.

Afrika ülkesi Gana, Covid-19'la mücadele kapsamında daha önce Dünya Bankası'ndan 360 milyon dolar kredi almıştı.