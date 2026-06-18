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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Gana, Panama'yı son dakika golüyle mağlup etti

        Gana, Panama'yı son dakika golüyle mağlup etti

        Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk maçında Panama'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 04:19 Güncelleme:
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        Gana'dan son dakika zaferi!

        2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk maçında Afrika ekibi Gana ile Kuzey Amerika temsilcisi Panama karşı karşıya geldi. Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Field Standyum'unda oynanan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetti.

        İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı ve orta alan mücadelesiyle geçen maçta Gana, 90+5'te Caleb Yirenkyi ile bulduğu golle Panama'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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