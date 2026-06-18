Gana, Panama'yı son dakika golüyle mağlup etti

Pastaneden çıkarken silahlı saldırıya uğradı; olay kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde pastaneden yaş pasta alıp, araçta kendisini bekleyen eşine doğru ilerleyen Mehmet Kadir Ergenci, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Eşinin gözleri önünde bacaklarından 4 el ateş edilerek yaralanan Ergenci'nin saldırıya uğradığı an ve çevredeki çocukların yaşadığı ... Daha Fazla Göster Antalya'nın Serik ilçesinde pastaneden yaş pasta alıp, araçta kendisini bekleyen eşine doğru ilerleyen Mehmet Kadir Ergenci, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Eşinin gözleri önünde bacaklarından 4 el ateş edilerek yaralanan Ergenci'nin saldırıya uğradığı an ve çevredeki çocukların yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) Daha Az Göster