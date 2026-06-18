Gana, Panama'yı son dakika golüyle mağlup etti
Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk maçında Panama'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti
Giriş: 18 Haziran 2026 - 04:19 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk maçında Afrika ekibi Gana ile Kuzey Amerika temsilcisi Panama karşı karşıya geldi. Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Field Standyum'unda oynanan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetti.
İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı ve orta alan mücadelesiyle geçen maçta Gana, 90+5'te Caleb Yirenkyi ile bulduğu golle Panama'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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