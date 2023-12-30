Ganalı kadından 'en uzun süre şarkı söyleme' rekoru

Girişimci ve eski güzellik kraliçesi 33 yaşındaki Afua Asantewaa Aduonum, 24 Aralık'ta başladığı şarkı söylemeyi 5. günde sonlandırarak yeni bir rekor kırdı.

Kurallar uyarınca Aduonum'a her saat başı 5 dakika ya da her dört saatte bir 20 dakika mola hakkı tanındı.

Aduonum, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor kırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Umarım bu, tüm kadınlara konfor alanlarından çıkmaları ve yeni fırsatlar denemeleri için bir ilham kaynağı olur. Aklınıza koyduğunuzda başarabilirsiniz" dedi.

Aduonum, Hintli şarkıcı Sunil Waghmare'nin 2012'de 105 saat boyunca şarkı söyleyerek kırdığı rekoru da geride bırakmış oldu.

Haberin görselleri AA ve Afua Asantewaa Aduonum'un Instagram hesabından servis edilmiştir.