Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Gani Müjde: Kosova kazanırsa üzülmeyeceğim

        Gani Müjde, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finali öncesi açıklamalarda bulundu. Müjde, "Sonuç ne olursa olsun, her iki taraf için de sevinçli olacağım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 19:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kosova kazanırsa üzülmeyeceğim"

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde bugün deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45’te başlayacak.

        Karşılaşma öncesinde ünlü senarist ve yazar Gani Müjde, açıklamalarda bulundu. Arkadaşlarıyla birlikte maçı izlemek üzere Prizren’e gelen Kosova göçmeni Müjde, iki ülkeye olan derin bağlılığı nedeniyle karmaşık duygular içinde olduğunu ifade etti.

        "HER İKİ TARAF İÇİN DE SEVİNÇLİ OLACAĞIM"

        Ailesinin köklerinin yüzyıllardır Kosova topraklarında olduğunu vurgulayan Müjde, hislerini şöyle aktardı: Ana vatandan ata vatanıma geldim. Ailem burada doğmuş, burada yaşamış yüzyıllarca. Bu yüzden maçta duygularım farklı. Türkiye kazanırsa elbette sevineceğim, ama Kosova kazanırsa da üzülmeyeceğim. Çünkü bu, Kosova’nın dünyada tanınması için bir fırsat olabilir. Sonuç ne olursa olsun, her iki taraf için de sevinçli olacağım.

        ÖNERİLEN VİDEO

        #Gani Müjde
        #Kosova - Türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
