Gani Müjde: Kosova kazanırsa üzülmeyeceğim

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde bugün deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde ünlü senarist ve yazar Gani Müjde, açıklamalarda bulundu. Arkadaşlarıyla birlikte maçı izlemek üzere Prizren’e gelen Kosova göçmeni Müjde, iki ülkeye olan derin bağlılığı nedeniyle karmaşık duygular içinde olduğunu ifade etti.

"HER İKİ TARAF İÇİN DE SEVİNÇLİ OLACAĞIM"

Ailesinin köklerinin yüzyıllardır Kosova topraklarında olduğunu vurgulayan Müjde, hislerini şöyle aktardı: Ana vatandan ata vatanıma geldim. Ailem burada doğmuş, burada yaşamış yüzyıllarca. Bu yüzden maçta duygularım farklı. Türkiye kazanırsa elbette sevineceğim, ama Kosova kazanırsa da üzülmeyeceğim. Çünkü bu, Kosova’nın dünyada tanınması için bir fırsat olabilir. Sonuç ne olursa olsun, her iki taraf için de sevinçli olacağım.