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Garanti Bankası emekli promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Garanti emeklilik promosyonu detayları

Garanti Bankası emekli maaş promosyonu 2020 ne zaman ödenecek? Şeklindeki sorular emekli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama geldi. Peki, Garanti Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Garanti Bankası

Garanti Bankası emekli maaş promosyonu ne zaman ödenecek? Soruları Garanti Bankası aracılığıyla emekli maaş promosyonu alacak. Peki, Garanti Bankası promosyon ne zaman yatar 2020? Sorularının işte yanıtı

GARANTİ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Garanti BBVA ve SGK arasında protokol imzalandı. Garanti BBVA,

1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira,

2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Böylece Garanti BBVA, emeklilere ödediği promosyonu yüzde 166 artıracak. Maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.


GARANTİ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2020 NE ZAMAN YATAR

1.000’e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200’ ü aşkın Garanti BBVA ATM’den emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğramanız yeter.

Garanti BBVA’lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA’ya taşıyabilecek.

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