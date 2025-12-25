Garanti BBVA'dan yapay zekâ alışveriş asistanı

Garanti BBVA, yapay zekâ tabanlı alışveriş asistanını Mastercard iş birliğiyle Türkiye’de hayata geçireceğini duyurdu.

Çözümün demo gösterimi; Garanti BBVA Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Kerem Orbay, Mastercard Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prakriti Singh ve Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı’nın bir araya geldiği özel bir buluşmada gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre hizmete sunulduğunda, kart sahipleri kendi yapay zekâ asistanlarını kullanarak arama yapabilecek, en uygun seçenekleri keşfedebilecek ve ödeme işlemlerini şeffaf, güvenli ve hayatın doğal akışını bölmeden, neredeyse ‘görünmez’ bir deneyimle tamamlayabilecek.

Mastercard’ın küresel ölçekte tanınan Agent Pay çözümünün temel ilkeleri ve hedefleri referans alınarak geliştirilen bu yerel teknoloji, dijital ticarette şeffaflık, güvenlik ve doğrulamayı merkeze alan yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin yapay zekâ asistanları; ürünleri tarama, fiyatları karşılaştırma ve satın alma süreçlerini otonom olarak yönetirken, perde arkasında asistanlar ile iş yerleri arasındaki iletişim, global ölçekte standardize edilen güvenli kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Bu sayede, yapay zekâ destekli alışverişin getirdiği kolaylık, kullanıcının iradesi ve onayı merkeze alınarak “güven ve şeffaflık” ile birleştiriliyor. Mastercard için, Türkiye gibi inovasyona hızla adapte olan dinamik pazarlarda bu teknolojinin hayata geçirilmesi ve giderek geliştirilecek olması stratejik bir önem taşıyor.

"MÜŞTERİMİZİN SADECE KOMUTUNU DEĞİL NİYETİNİ DE ANLIYORUZ" Garanti BBVA Bireysel Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Garanti BBVA olarak bankacılığı sadece finansal işlemlerin yapıldığı statik bir alan olarak değil, müşterimizin hayatının doğal akışına uyumlanan yaşayan bir ekosistem olarak görüyoruz. Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız da tam da bu noktada devreye giriyor; veriyi ve teknolojiyi kullanarak empatiyi ölçekliyor, müşterimizin sadece komutlarını değil niyetini ve içinde bulunduğu bağlamı da anlıyoruz. Bu yaklaşım, bize gerçek zamanlı ve hiper-kişiselleştirilmiş deneyimler sunma imkânı sağlarken; ödeme sistemlerini de bu deneyimin ayrılmaz bir parçası hâline getiriyor. Mastercard iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yapay zekâ alışveriş asistanında, arama ve karar süreçlerinden ödeme adımına kadar tüm yolculuğu uçtan uca, güvenli ve şeffaf bir yapı içinde kurguluyoruz. Amacımız ödemeyi bir 'işlem adımı' olmaktan çıkarıp, hayatın olağan akışı içinde görünmez, sürtünmesiz ve güvenli bir hale getirmek. Müşteri deneyimini merkeze alan bu vizyonla, bankacılığın geleceğini bugünden şekillendirmeye devam ediyoruz."