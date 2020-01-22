Garanti BBVA, Romanya operasyonlarını satıyor

Reuters

Macar OTP Bankası , Garanti BBVA'nın Romanya'daki iştirakini satın almak için görüşmeler yürütüyor. Reuters'in haberine göre, banka sektöründeki kaynaklar Macar OTP'nin Romanya'daki bankayı almak istediğini ifade ettiler. Garanti Bankası ve OTP konuya ilişkin açıklama taleplerine yanıt vermediler. Garanti, aktiflerine göre Romanya'nın en büyük onuncu bankası olarak biliniyor.

OTP'nin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Sandor Csanyi bu yılın başında yaptığı açıklamasında, Avrupa'daki 12 ülkede

faaliyet gösteren OTP Bankası'nın yatırımlarını yeni ülkelere doğru genişletmeyi planladığını ve muhtemelen Avrupa dışındaki

piyasalara da gireceğini ifade etmişti.

Garanti BBVA'nın Romanya'da bulunan iştiraki, Türkiye Garanti BBVA'ya ait bulunuyor. İspanyol finans grubu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ise Türkiye Garanti BBVA'nın hakim ortağı konumunda.