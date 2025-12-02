Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.138,45 %0,20
        DOLAR 42,4230 %0,02
        EURO 49,2754 %0,00
        GRAM ALTIN 5.718,21 %-1,09
        FAİZ 38,67 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 77,67 %-1,74
        BITCOIN 86.946,00 %0,58
        GBP/TRY 55,9973 %-0,15
        EUR/USD 1,1606 %-0,03
        BRENT 62,97 %-0,32
        ÇEYREK ALTIN 9.349,27 %-1,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA ve Trendyol’dan kredi işbirliği - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA ve Trendyol’dan kredi işbirliği

        Garanti BBVA, dijital süreçlerle, dosya masrafı ve hayat sigortası gerektirmeyen Online Alışveriş Kredisi'ni Trendyol iş birliğiyle hayata geçirdiğini duyurdu. Garanti BBVA'lı müşterilerin, Trendyol'da alışverişlerini masrafsız taksitle gerçekleştirebilecekleri belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA ve Trendyol'dan işbirliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Garanti BBVA, e-ticaret platformu Trendyol ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu.

        Yapılan açıklamaya göre, Trendyol kullanıcıları artık sepetlerindeki ürünler için Garanti BBVA’nın dijital ve masrafsız Online Alışveriş Kredisi’nden yararlanabilecek.

        Müşterilerin, ödeme adımında Garanti BBVA Alışveriş Kredisi’ni seçerek dosya masrafı ya da hayat sigortası ödemeden, dakikalar içinde başvurularını tamamlayabilecekleri kaydedildi.

        Onaylanan kredilerin anında kullanıma sunulurken, tüketiciler yasal vade koşullarına göre kendi bütçelerini belirleyerek alışverişlerini ertelemeden gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

        İş birliği ile ilgili konuşan Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, "Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde milyonlarca kullanıcı, tamamen dijital ve masrafsız alışveriş kredisi deneyimiyle tanışacak. Bu çözümün, geniş kitleler, özellikle de gençler tarafından hızla benimseneceğine ve alışveriş alışkanlıklarına değer katacağına inanıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"