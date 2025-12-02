Garanti BBVA ve Trendyol’dan kredi işbirliği

Garanti BBVA, e-ticaret platformu Trendyol ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Trendyol kullanıcıları artık sepetlerindeki ürünler için Garanti BBVA’nın dijital ve masrafsız Online Alışveriş Kredisi’nden yararlanabilecek.

Müşterilerin, ödeme adımında Garanti BBVA Alışveriş Kredisi’ni seçerek dosya masrafı ya da hayat sigortası ödemeden, dakikalar içinde başvurularını tamamlayabilecekleri kaydedildi.

Onaylanan kredilerin anında kullanıma sunulurken, tüketiciler yasal vade koşullarına göre kendi bütçelerini belirleyerek alışverişlerini ertelemeden gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

İş birliği ile ilgili konuşan Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, "Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde milyonlarca kullanıcı, tamamen dijital ve masrafsız alışveriş kredisi deneyimiyle tanışacak. Bu çözümün, geniş kitleler, özellikle de gençler tarafından hızla benimseneceğine ve alışveriş alışkanlıklarına değer katacağına inanıyoruz" dedi.