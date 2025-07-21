Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.534,17 %1,62
        DOLAR 40,3980 %0,05
        EURO 47,1015 %0,23
        GRAM ALTIN 4.371,78 %0,49
        FAİZ 40,85 %-0,58
        GÜMÜŞ GRAM 49,98 %0,75
        BITCOIN 119.067,00 %0,79
        GBP/TRY 54,3796 %0,36
        EUR/USD 1,1649 %0,20
        BRENT 68,99 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 7.148,26 %0,50
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA’ya Euromoney Awards’dan üç ödül - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA’ya Euromoney Awards’dan üç ödül

        Garanti BBVA, Euromoney Awards for Excellence 2025 kapsamında Orta ve Doğu Avrupa'nın (CEE) "Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Bankası" ve "En İyi Sürdürülebilir Finans Bankası" seçilirken, Türkiye'nin "En İyi Sürdürülebilir Finans Bankası" ödülüne de layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA'ya üç ödül
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Garanti BBVA, Euromoney tarafından verilen Euromoney Awards for Excellence 2025’te üç önemli ödül kazandı. Banka, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesinde “Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka” ve “En İyi Sürdürülebilir Finans Bankası” olarak seçilirken, Türkiye’nin “En İyi Sürdürülebilir Finans Bankası” ödülünün de kazananı oldu.

        Ödüller, Londra’da düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Kalıcı bir etki yaratmak için, finansal hizmetlerin ötesine geçen, topluma, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bir anlayış benimsiyoruz. Sürdürülebilir faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, çeşitlilik ve kapsayıcılığı kurum kültürümüzün temeline yerleştiriyoruz. Euromoney gibi itibarlı bir kuruluş tarafından bu alanlarda takdir görmek bizim için büyük bir mutluluk. Ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde ilk kez verilen “Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka” ödülüne layık görülmenin de gururunu yaşıyoruz. Bu ödüller, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için attığımız adımların uluslararası ölçekte yankı bulduğunun da güçlü bir göstergesi. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek