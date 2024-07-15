Gareth Southghate: Doğru kişilerle doğru zamanda konuşacağım

2024 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olan İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAYBETMİŞ OLMAK ÜZÜCÜ"

Karşılaşmayı değerlendiren Southgate, ''Son 10 dakikaya kadar hep oyunun içerisindeydik. Oyuncularım harika bir performans ortaya koydular. Cole Palmer, o noktada girmeliydi ve oyuna etki etti. Daha sonra bir fırsat daha oldu ama gol olmadı. Savunma noktasında biz iyiydik ilk yarı boyunca, İspanya topa hakim oldu ve iyi oynadılar. Turnuva esnasında çözmemiz gereken birçok sorun vardı ama bu akşam herkes çok iyi performans ortaya koydu. Bir fırsat kaçtı. Toplamış olduğumuz puanlar, finale kadar gelmek çok önemli ama kaybetmiş olmak üzücü. Son maça kadar hiç yenilmeden geldik, hatta son 5 dakikaya kadar...'' ifadelerini kullandı.