Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, son yılların en ilginç hırsızlık olayı Fatih Fındıkzade'de bulunan bir kafede meydana geldi. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

OTOMOBİLİYLE KAFEYE YANAŞTI

Sandalye hırsızı, otomobiliyle kafenin ön tarafına yanaştı, bir süre çevreyi gözetleyen zanlı kafedeki sandalyeye oturdu, Birkaç dakika sonra sandalyeyi kafenin bahçesinden dışarı çıkartıp yine oturmaya devam etti. Çevreyi gözetleyen zanlı sandalyeyi otomobilinin bagajına koyarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİS İLGİNÇ HIRSIZI ARIYOR

Sadece 50 TL değerinde plastik bir sandalyeyi bu kadar zahmete girerek çalan hırsızın yakalanması için çalışmalara devam ediliyor. Polis, sandalye hırsızını her yerde arıyor...