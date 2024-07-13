İşte inek pisliği gibi kokandan yemeğin kendine gelmesini bekleyene kadar tuhaf 5 kuş türü!
Doğa, çeşitliliği ve benzersizliği sayesinde insanlarda hayranlık uyandırır. Ancak doğada bulunan bazı kuşlar vardır ki, sahip oldukları tuhaf özellikler onları diğerlerinden ayırır ve doğanın gerçekten şaşırtıcı bir yüzünü gözler önüne serer. Peki, bu özellikler neler olabilir? İşte, inek pisliği gibi kokan kuştan uçamayan kuşa kadar en tuhaf özelliklere sahip 5 kuş!
Kuşlar neredeyse her gün gördüğümüz hayvanlardır. Ancak gördüklerimizin dışında bilinen yaklaşık 10 bin kuş türü vardır ve bu kuşlardan bazıları, sahip oldukları sıra dışı özellikler sayesinde diğerlerinden ayrılır. Haberimizde en tuhaf özelliklere sahip kuşları sizin için derledik. İşte, yemeğin ona gelmesini bekleyip efor sarf etmeyen kurbağa ağızlılardan, yavru timsahları bile yiyebilen ayakkabı gagalı leyleklere kadar tuhaf 5 kuşa dair detaylar...
1. İNEK PİSLİĞİ GİBİ KOKAN: HOATZİNLER
Amazon'da yaşayan ilkel bir tür olan hoatzin, bitki temelli beslenmesi nedeniyle inek pisliği gibi kokar. İnek gibi geviş getiren bir sindirim sistemine sahip tek kuş türüdür ve inekler gibi, etrafta yatarak ve sindirerek çok zaman geçirirler.
Özellikle dinozorvari bir görünüme sahip olan türün yavrularının kanatlarında ağaçlara tırmanmak için kullanabilecekleri pençeler bile vardır. Beceriksiz uçucular olmalarına rağmen, havada veya ağaçlarda yaşayan yırtıcılar tarafından tehdit edildiklerinde kendilerini suya atabilirler.
2. UÇAMAYAN TEK KARABATAK: GALAPAGOS KARABATAĞI
Yaklaşık 30 karabatak türünden yalnızca Galapagos karabatağı uçamaz. IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) tarafından savunmasız olarak sınıflandırılan bu karabataklar sadece Galapagos adasında bulunur. Uçamama durumu genellikle doğal avcılardan uzak ada ortamlarına adapte olmuş kuşlarda gelişir.
3. YEMEĞİN ONA GELMESİNİ BEKLEYEN: KURBAĞA AĞIZLILAR
Baykuşlarla benzerlikleri yüzünden baykuş zannedilen kurbağa ağızlılar, kuşlar arasında en tuhaf olanlardandır. Sabit bir yerde durarak böceklerin ve diğer küçük hayvanların geçmesini beklemeyi tercih ederler, yani avları için efor sarf etmezler kendilerine gelmesini beklerler.
4. ÇİÇEKLERDEN NEKTAR ÇIKARAN: KIZIL İİWİ
Hawaii'nin kızıl iiwi'si doğduğu adaların ormanlarında nektar arayışıyla dolaşır ve bu nektarı çiçeklerden kıvrık, sivri gagasıyla çıkarır. Bu kuşlar ayrıca genellikle tohum yemeye uygun üçgen gagaları olan ispinozlarla akrabadır.
5. YAVRU TİMSAHLARI BİLE YİYEBİLEN: AYAKKABI GAGALI LEYLEKLER
Zarif görünümlü diğer leyleklerin aksine bu kuş, devasa ve hantal gagasıyla kuzeydoğu Afrika'nın bataklıklarında avlanır. En sevdiği av, ilkel bir balık türü olan akciğerli balıktır. En çok akciğerli balığı tercih etse de ayakkabı gagalı leylek, aynı zamanda kaplumbağaları ve yavru timsahları da avlar.
Kaynak: Britannica