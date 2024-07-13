İşte inek pisliği gibi kokandan yemeğin kendine gelmesini bekleyene kadar tuhaf 5 kuş türü!

Kuşlar neredeyse her gün gördüğümüz hayvanlardır. Ancak gördüklerimizin dışında bilinen yaklaşık 10 bin kuş türü vardır ve bu kuşlardan bazıları, sahip oldukları sıra dışı özellikler sayesinde diğerlerinden ayrılır. Haberimizde en tuhaf özelliklere sahip kuşları sizin için derledik. İşte, yemeğin ona gelmesini bekleyip efor sarf etmeyen kurbağa ağızlılardan, yavru timsahları bile yiyebilen ayakkabı gagalı leyleklere kadar tuhaf 5 kuşa dair detaylar...