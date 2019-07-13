Garry Rodrigues kimdir, kaç yaşında? soruları sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Gary Rodrigues, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladı. İşte Garry Rodrigues'in kariyeri ve oynadığı takımlar...

GARRY RODRIGUES

Garry Mendes Rodrigues (d. 27 Kasım 1990),Yeşil Burun Adaları asıllı millî futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından El-İttihad'da forma giymektedir.

Hollanda doğumlu olan Rodrigues'in ailesi Cape Verde'den göç etmiştir. Şubat 2013'te Yeşil Burun Adaları millî futbol takımını seçtiğini beyan eden Rodrigues, ilk kez Ağustos 2013'te millî formayı giymiştir.

Kariyeri

Futbola 14 yaşındayken Feyenoord altyapısında başlayan Rodrigues, kariyerine 2007 yılında Portekiz'in Real Sport Clube ile devam etti. İlk A takım tecrübesini 19 yaşında Hollanda'nın XerxesDZB takımıyla yaşayan futbolcu, ilk büyük transferini ise 2012'de ADO Den Haag'a transfer olarak gerçekleştirdi.

Levski Sofya

1+1 yıllık sözleşmenin ilk bölümünü Dordrecht'te kiralık olarak geçiren Rodriguez, buradaki altı aylık performansıyla Levski Sofya'nın dikkatini çekti. 2013 kış transfer döneminde Bulgaristan'a transfer olan Hollanda doğumlu oyuncu 2013 Bulgaristan Kupası finalinde takımı adına maçı uzatmalara getiren golü kaydetse de Levski penaltılar sonunda elendi.

Elche

Ocak 2014'te Elche'ye transfer olarak İspanya'nın yolunu tutan Rodriguez, burada 10 maçta 1 gol 2 asist üretti. 2014-15 sezonunda İspanyol ekibi ile 32 maça çıkan Rodrigues, kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı aldı.

PAOK

Ağustos 2015'te Yunanistan ekibi PAOK'la 3 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, 2015-16 sezonunda 36 maça çıktı ve 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımı ise normal sezonu 4. sırada play-off grubunu ise lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Bir sonraki yıl Kupa 1 elemesinde Ajax'a mağlup olan PAOK, öne elemede Dinamo Tbilisi'i geçip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Rodrigues elemelerde 1, gruplarda da 2 gol kaydederek takımın bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı. Ligde ise 11'i ilk 11 olmak üzere 12 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray

Ocak 2017'de €3.7 milyon bonservis bedeliyle Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.[2][3] Galatasaray'daki ilk lig maçına, 14 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor maçının ikinci yarısında çıkan Rodriguez, ilk asistini bu maçta yapmıştır. Galatasaray'daki ilk golünü 24 Ocak 2017 tarihinde oynanan Türkiye Kupası grup karşılaşmasında 24 Erzincanspor'a karşı kaydetmiştir.