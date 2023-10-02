Kaliforniya Valisi Gavin Newsom: Taylor Swift, ABD seçimlerini etkileyecek

Taylor Swift, ayrıca "Sesinizi yükselttiğinizi duydum ve sesinizin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Bu yılki seçimlerimizde bunu kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun" demişti.

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"MUHALEFETİ KAMUOYU ÖNÜNDE DESTEKLEMEYE İTEN ŞEY TRUMP'TI"

Taylor Swift, siyasi sessizliğini ilk kez 2018'de Demokratları destekleyip hayranlarını oy vermeye çağırmak için bozmuştu. Daha önce Swift, Siyahların Yaşamı Değerlidir hareketi ve 2016 başkanlık seçimi gibi ABD'deki önemli siyasi olaylarda rol almadığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

Ünlü şarkıcı, 2021'de verdiği bir röportajda, onu muhalefeti kamuoyu önünde desteklemeye iten şeyin Donald Trump'ın başkanlığı olduğunu söylemişti.