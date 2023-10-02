Kaliforniya Valisi Gavin Newsom: Taylor Swift, ABD seçimlerini etkileyecek
Taylor Swift'in 2020'de ABD başkanlık seçimleri için katılım çağrısında bulunması, rekor sayıda yeni seçmen kaydının yapılmasına yol açmıştı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 33 yaşındaki şarkıcının etkisinin 2024 ABD başkanlık seçimi üzerinde derin sonuçlar doğuracağını açıkladı
Demokrat Parti'den Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Cumhuriyetçilerin ikinci münazarası için Simi Valley'deki Reagan Kütüphanesi'nde bir toplantıya katıldı.
Ünlülerin 2024 ABD başkanlık seçimini nasıl etkileyebileceğini sorması üzerine Gavin Newsom, "dik duruşlu ve benzersiz" biri dediği 12 Grammy ödülü sahibi olan şarkıcı Taylor Swift'ten söz etti.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Taylor Swift'in etkisinin 2024 ABD başkanlık seçimi üzerinde derin sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Newson, Swift'ten şöyle söz etti: Gençlerin bir sesi olduğunu ve gelecek seçimde sesleri olması gerektiğini düşünmeleri yönünde harekete geçirmede, bence son derece güçlü bir şey başardı.
Zira Taylor Swift, 2020'deki ABD başkanlık seçimleri için katılım çağrısında bulunması, rekor sayıda yeni seçmen kaydının yapılmasına yol açmıştı.
Taylor Swift, ayrıca "Sesinizi yükselttiğinizi duydum ve sesinizin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Bu yılki seçimlerimizde bunu kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun" demişti.
"MUHALEFETİ KAMUOYU ÖNÜNDE DESTEKLEMEYE İTEN ŞEY TRUMP'TI"
Taylor Swift, siyasi sessizliğini ilk kez 2018'de Demokratları destekleyip hayranlarını oy vermeye çağırmak için bozmuştu. Daha önce Swift, Siyahların Yaşamı Değerlidir hareketi ve 2016 başkanlık seçimi gibi ABD'deki önemli siyasi olaylarda rol almadığı için eleştirilere maruz kalmıştı.
Ünlü şarkıcı, 2021'de verdiği bir röportajda, onu muhalefeti kamuoyu önünde desteklemeye iten şeyin Donald Trump'ın başkanlığı olduğunu söylemişti.
Taylor Swift, "Bir country müzisyeni olarak bana her zaman siyasetten uzak durmanın daha iyi olduğu söylendi. Trump'ın başkanlığı beni bu konuya eğilip kendimi eğitmeye zorladı. Kendimi hükümet, başkanlık ve siyaset hakkında erkek arkadaşımla o zamanlar aktör Joe Alwyn konuşurken buldum, o da beni açıkça konuşmam için destekledi" demişti.
Taylor Swift sözlerine şunları da eklemişti: Ailem ve arkadaşlarımla siyaset konuşmaya ve nerede durduğum hakkında elimden geldiğince çok şey öğrenmeye başladım. Korkuyu ve kendimden şüphe duymayı geride bırakmaktan ve bizi zaman içindeki bu bölücü, yürek parçalayıcı noktanın ötesine taşıyan liderliği onaylayıp desteklemekten gurur duyuyorum.
Fotoğraflar: Avalon, AP