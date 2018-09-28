Danimarka'daki Odense Hayvanat Bahçesi'nden bir görevli, iki eşcinsel penguenin, 'ihmalkar' ebeveynlerin yeni doğan yavrusunu çaldığını iddia etti.

Hayvanat bahçesi görevlisi Sandie Hedgegard Munck'a göre aile kurmak için yanıp tutuşan eşcinsel penguenler, ailesi tarafından önemsenmeyen bir yavru görünce harekete geçti.

Duş almaya giden annenin, yavruyu babaya emanet ettiğini belirten Munck, baba bebeği çok umursamayınca eşcinsel çiftin durumu fırsat bildiğini belirtti.

Görevli yaşananları "Bebeğin biyolojik ebeveynlerinin gelip çocuğu almasını beklerdim fakat baba penguen hiç oralı olmadı. Yavrusu olmamış gibi etrafta dolanmaya devam etti. Anne ise yavruyu aradı. Saldırganlaştı ve bizi yanına yaklaştırmadı" diye özetledi.

Eşcinsel penguenler, çaldığı yavruyu vermek istemeseler de sonunda kaderlerine razı oldu. Görevliler, orta yolu bulmak için yavruyu annesine geri verirken, gay çifte de başka bir yumurta verdi.

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