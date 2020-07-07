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Gayrimenkul şirketi Kuzeybatı Gayrimenkul, geliştirdiği KBİŞortağım modeli ile gayrimenkullerin pazarlanmasında yeni bir yol izlediğini duyurdu.

Kuzeybatı Gayrimenkul CEO’su Murat Ergin, geliştirdikleri model ile ilgili olarak, “KBİŞortağım modelinde iş ortağı, gayrimenkul pazarlama hizmetine ihtiyaç duyan gayrimenkul sahibi ile Kuzeybatı’yı tanıştırıyor. Gayrimenkul sektörü dışında bir iş ile uğraşan kişiler de KBİŞortağım olabiliyor. Değer tespiti 4 milyon 500 bin TL’nin üzerinde çıkan tüm gayrimenkuller, 2'inci aşamaya geçiyor. Değer tespitinin mal sahibi tarafından kabulü sonrasında, Kuzeybatı ile mal sahibi anlaşır ve Kuzeybatı ilgili gayrimenkule pazarlama hizmeti verir ise iş ortaklığı devreye giriyor. Kuzeybatı ve iş ortağı, mal sahibinden alınacak hizmet bedeline önceden KBİŞortağım protokolü ile belirlenmiş oranlarda ortak oluyor" dedi.

KBİŞortağım modelinin, emlak danışmanları için de verimli olduğu belirtilirken, emlak danışmanının uzmanlık bölgesi dışındaki gayrimenkule, kendi ölçeğine göre büyük bulduğu fabrikaya, ulusal ya da uluslararası pazarlamaya ihtiyaç duyan gayrimenkulün danışmanlığını da üstlenebileceği kaydediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, KBİŞortağım kapsamında Kuzeybatı’ya yönlendirilen gayrimenkulün pazarlanmasına yönelik tüm operasyonel yük, tüm pazarlama, toplantı ve görüşmeler ile işlem kapatma sorumluluğu Kuzeybatı’nın üzerinde yer alıyor.