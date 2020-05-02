Gaz altyapısı Soma'yı da kapsayacak

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Geçen yılın son aylarında çevre mevzuatında öngörülen tesisleri öngörülen sürede yapmadıkları gerekçesiyle bazı santralların kapatılması yoğun biçimde tartışıldı. 1 Ocak itibarıyla da Afşin-Elbistan A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal ve Çatalağzı termik santralları tamamen, Soma Termik Santralı da kısmen kapatıldı. Bu santrallardan Kangal, bir ünitesi için “geçici faaliyet belgesi” aldı ve ocak ayının ikinci haftasında elektrik üretimine yeniden başladı. Bu ünitede, baca gazı arıtma tesisi bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu santralın, baca gazı arıtma tesisi olmayan iki ünitesi kapalı.

SOMA’DA ISINMA SORUNU

Soma Termik Santralı’nın kapatılmasının gündeme gelmesi bölgedeki bazı yerleşim birimlerinin ısınma sorununu da beraberinde getirmişti. Manisa’nın Soma ilçesindeki Atatürk, Cumhuriyet, Hürriyet, Namazgah, Nihat Danışman, Kurtuluş ve 13 Eylül mahalle muhtarları ortak bir dilekçeye imza attı. Dilekçe şunlar kaydedildi:

“Soma’da yaşayan vatandaşlar olarak santralla ilgili alınan karara saygımız sonsuz ve teşekkür ederiz. Fakat Soma’nın istisnai durumu mevcuttur. 13 bin sıcak su abonesi yani 45 bin kişi, 13 okul ve bir yurt olmak üzere 8 bin 500 öğrenci ile 20’ye yakın cami, santralın 3-4-5-6 ünitesinden üretilen sıcak su ile ısınmaktadır. Soma Termik Santralı’nın mağduriyetimizin giderilmesi için belirtilen ünitelerin şartlı olarak üretiminin sağlanması için gerekli girişimlerin yapılmasını arz ve talep ederiz.”

Enerji yönetimi, bu soruna köklü biçimde çözüm üretecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Manisa’daki doğal gaz alt yapısı, Soma’yı da kapsayacak biçimde genişletilecek. Bu konuda kısa süre içinde resmi bir karar alınması ve kamuoyunu duyurulması bekleniyor. Manisa’da şehiriçi gaz dağıtımını yapan şirketin, bu alt yapıyı Soma’yı da içerecek biçimde genişletebileceği ifade ediliyor.