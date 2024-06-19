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        Gazapizm'den Gülse Birsel'e yanıt

        Gazapizm, arabesk rap yapan bazı şarkıcıları eleştiren Gülse Birsel'e yanıt verdi. Ünlü rapçi; "Gülse hanımefendinin beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 11:47 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:13
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        Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, katıldığı bir programda arabesk rap yapan bazı şarkıcıları eleştirdi.

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        Gülse Birsel; "Rap'i ben de dinliyordum fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor. Çok yetenekli çocuklar. Hepsine saygım, sevgim süper fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta? Ne kadar kötü olabilir hayatınız? Sağlık sorunlarınızdan bu kadar bahsedemezsin. Aslan gibi çocuklarsınız. Sürekli ağrı, sızıdan bahsedemezsiniz" dedi.

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        Gülse Birsel, sözlerine şöyle devam etti: 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. İstanbul çok soğuk diye şikâyet ediyorlar, soğuk değil. Burası Oslo değil, sıcak memleket. Gidin bir doktora, ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikâyet var, e taşın aşkım. Birçok şikâyet var. Sağlık sorunları çok var.

        Gülse Birsel'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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        Gazapizm adıyla tanınan rapçi Anıl Acar, Gülse Birsel'in bu açıklamasına sert yanıt verdi.

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        Ünlü rapçi; "Kalır burjuva, düşlerin yalanlardan arda. Bu arada Gülse hanımefendinin beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        #gülse birsel
        #Gazapizm
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