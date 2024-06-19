Gazapizm'den Gülse Birsel'e yanıt

Gülse Birsel, sözlerine şöyle devam etti: 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. İstanbul çok soğuk diye şikâyet ediyorlar, soğuk değil. Burası Oslo değil, sıcak memleket. Gidin bir doktora, ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikâyet var, e taşın aşkım. Birçok şikâyet var. Sağlık sorunları çok var.



Gülse Birsel'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.