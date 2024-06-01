Gazapizm sevgilisini öpmeye doyamadı
Gazapizm adıyla tanınan rapçi Anıl Acar, Cihangir'de sevgilisini öpücüklere boğdu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rap dünyasının son dönemde yükselen isimlerinden olan ve Gazapizm adıyla tanınan Anıl Acar, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.
Yanında gizemli bir kadın ile saatlerce sarmaş dolaş sohbet eden Anıl Acar, bir ara yeni sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi.
Etraftakilerin kendilerini bakmalarını dikkate almayan ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı.