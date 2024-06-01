Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gazapizm sevgilisini öpmeye doyamadı - Magazin haberleri

        Gazapizm sevgilisini öpmeye doyamadı

        Gazapizm adıyla tanınan rapçi Anıl Acar, Cihangir'de sevgilisini öpücüklere boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 09:42 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rap dünyasının son dönemde yükselen isimlerinden olan ve Gazapizm adıyla tanınan Anıl Acar, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.

        2

        Yanında gizemli bir kadın ile saatlerce sarmaş dolaş sohbet eden Anıl Acar, bir ara yeni sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi.

        3

        Etraftakilerin kendilerini bakmalarını dikkate almayan ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı.

        4

        Anıl Acar ile sevgilisi, uzun bir süre sohbet de etti.

        5

        Birkaç saatin ardından ise yürüyerek mekandan ayrılan Anıl Acar ve sevgilisi yolda giderken çok keyifliydi. Gizemli kadının kim olduğu ise merak konusu oldu.

        #Gazapizm
        #Anıl acar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Serap Doğan'ın ölümünde kahreden detaylar... 3 saatte gelen ölüm!
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        Martial hamlesi!
        Martial hamlesi!
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Sele kapılan kadını taksici kurtardı
        Sele kapılan kadını taksici kurtardı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası