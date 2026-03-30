Gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi
20 Şubat 2026'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi.
Giriş: 30.03.2026 - 17:28
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Uludağ, 20 Şubat'ta İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
İDDİANAME TAMAMLANDI
Alican Uludağ hakkında iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu.
Uludağ hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" gerekçesi ile düzenlenen iddianame, 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek kamu davası açıldı.
