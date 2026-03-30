Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi

        Gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi

        20 Şubat 2026'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi.

        Giriş: 30.03.2026 - 17:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci Alican Uludağ hakkında iddianame düzenlendi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını aşağılama" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

        Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Uludağ, 20 Şubat'ta İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        İDDİANAME TAMAMLANDI

        Alican Uludağ hakkında iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

        Uludağ hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" gerekçesi ile düzenlenen iddianame, 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek kamu davası açıldı.

