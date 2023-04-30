Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı! - Haberler
ABONE OL

Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı

Uçankuş televizyonunun sahibi gazeteci Can Tanrıyar, "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı

Son dakika: Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı! - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Muhammed Yakut'un yaptığı suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Yakut'un paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge ve fotoğraf aktarımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Tanrıyar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Tanrıyar, soruşturma savcılığında ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Tanrıyar hakkında, şüpheli Yakut'la birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde müşteki bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğuna dair tespitler nedeniyle gözaltı kararı verilmişti.

Karar sonrası Tanrıyar, 26 Nisan'da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
GÜNDEM Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Habertürk'e açıklamalar
GÜNDEM Bakan Akar'dan Habertürk'e açıklamalar
Ferhat Özmen, Mehmet Ersin Ekinci tarafından öldürüldü
GÜNDEM Ankara Pursaklar'da cinayet
2023 MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 30 bin 62 personel alımı branş dağılımı
GÜNDEM 2023 MSB personel alımı ne zaman?
Rize’de araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 ağır yaralı
GÜNDEM Araç dereye uçtu! 4 kişi can verdi
2023 Emniyet Genel Müdürlüğü EGM ile POMEM 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler ve nasıl, nereden başvuru yapılır? (Kadın-Erkek)
GÜNDEM EGM ile POMEM 10 bin polis alımı ne zaman?
Edirne'deki trafik kazasında hamile kadın karnındaki bebeğiyle can verdi
GÜNDEM Edirne'de feci kaza!
Lüks sitedeki yangında 'kundaklama' ihtimali araştırılıyor
GÜNDEM Kundaklama ihtimali
Sarıyer'de zincirleme kaza: Kamyonet bahçeye uçtu
GÜNDEM Sarıyer'de zincirleme kaza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.