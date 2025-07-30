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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gazeteci Cem Küçük'ün babası ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Gazeteci Cem Küçük'ün babası ölü bulundu

        Zonguldak Kozlu'da, gazeteci Cem Küçük'ün babası 74 yaşındaki Erdal Küçük, fındık bahçesinde ölü bulundu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 01:18 Güncelleme: 30.07.2025 - 01:19
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        Gazeteci Cem Küçük'ün babası ölü bulundu
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

        Gazeteci Cem Küçük
        Gazeteci Cem Küçük

        Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Erdal Küçük (74)
        Erdal Küçük (74)

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA, diğer fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ZONGULDAK
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