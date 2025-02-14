Gazeteci Hayri Hiçler vefat etti

Hayri Hiçler'in vefatını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti duyurdu. Yapılan açıklamada; "Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden üyemiz Hayri Hiçler'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Hayri Hiçler’in cenazesi dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.