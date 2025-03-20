Gazeteci İsmail Saymaz gözaltındaki ikinci gününde polise ifadesini verdi. Yarın sabah adliyeye sevk edilecek olan Saymaz önce savcıya ifade verecek. Soruşturmanın savcısı gerek gördüğü takdirde Saymaz'ı hakimliğe sevk edecek.

ATTIĞI TWEETLER SORULDU

Gazeteci Saymaz’a Gezi Parkı’ndan hüküm giymiş veya hedef kişilerle o dönemki görüşmeleri ve Ali İsmail Korkmaz ile ilgili paylaştığı tweetleri soruldu. Saymaz, gazetecilik faaliyeti kapsamında görüştüğünü söyledi.