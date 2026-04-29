        Gazeteci Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı

        Gazeteci Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı

        Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın X platformundaki bir paylaşımı nedeniyle resen soruşturma açıldı

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 18:27 Güncelleme:
        Kırıkkanat hakkında soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mine Kırıkkanat hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "29.04.2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda *_"Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"_* rumuzlu X hesabından "Veryansıntv.com @veryansintvcom" rumuzlu hesaptan yapılan "Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ' 40 yılda iyi bir is yapmış'" yazılı paylaşımı _*"Kripto kılıç artığı."*_ yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, *Şüpheli "Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"* rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır."

        FOTO: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayılar ve Boğalar - 27 Nisan 2026 ( Borsada Yükselişin Arkasında Ne Var?)

        Ekonominin gündeminde neler var? Piyasayı etkileyen veriler ne? Borsa 2 ayda savaşa nasıl tepki verdi? Ayılar ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"