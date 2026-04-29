Gazeteci Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mine Kırıkkanat hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29.04.2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda *_"Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"_* rumuzlu X hesabından "Veryansıntv.com @veryansintvcom" rumuzlu hesaptan yapılan "Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ' 40 yılda iyi bir is yapmış'" yazılı paylaşımı _*"Kripto kılıç artığı."*_ yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, *Şüpheli "Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"* rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır."

