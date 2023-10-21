Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Medya Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti

        Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti

        Gazeteci Rauf Tamer, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazeteci Rauf Tamer, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Türk basınının önemli isimlerinden Gazeteci Rauf Tamer 86 yaşında yaşamını yitirdi.

        Posta gazetesinde yazan Rauf Tamer dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 1937 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Rauf Tamer, gazeteciliğe üniversite öğrencisiyken 1959’da Cumhuriyet gazetesinde spor muhabiri olarak başladı. Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Bayram, Sabah, Star, Tercüman ve Bugün gazetelerinde çalıştı.

        Posta gazetesinde 17 yıldır haftanın 7 günü köşe yazısı yazan Rauf Tamer, 2010’da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

        Tamer'in “Pazar Kahvesi/ Birkaç Resim”, “Düzene Çekidüzen/Kavgamız”, “Solun Namusu”, “Taş, Baş ve Aş”, “Öbür Taraf”, “Sözün Kısası” adlarında 6 kitabı vardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rauf Tamer
        #son dakika haberi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Takipsizlik kararı
        Takipsizlik kararı
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar