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Haberler Gündem Gazeteci yazar Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hıncal Uluç'un hayatı ve biyografisi
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Gazeteci yazar Hıncal Uluç kimdir?

Türk gazeteciliğinin önemli isimlerinden biri olan Hıncal Uluç İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hıncal Uluç'un hayatı ve biyografisini haberimizde derledik. İşte detaylar...

Gazeteci yazar Hıncal Uluç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hıncal Uluç'un hayatı ve biyografisi

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen Hıncal Uluç geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınarak taburcu edilmişti. 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altında olan Hıncal Uluç 83 yaşında vefat etti. İşte Hıncal Uluç'un hayatı ve biyografisi...

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç, Antakya'daki ortaokul eğitimi sonrası Ankara Kurtuluş Lisesinden mezun oldu.

Duayen gazeteci daha sonra eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde devam etti ancak kısa bir süre sonra başkente dönerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydını yaptırdı.

1957'de Ankara'da Yenigün gazetesinin spor servisinde gazeteciliğe başlayan Uluç, 1967 yılında Yankı gazetesinde görev yaptı. Uluç bir dönem Cumhuriyet gazetesinde de görev aldı.

1990 senesinde Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaya başlayan Hıncal Uluç, aynı zamanda A Spor'da yorumculuk yapmaktaydı.

Uzun süredir spor yazarlığı ve yorumculuk yapan Hıncal Uluç, spor medyasındaki kariyeri boyunca çeşitli televizyon kanallarında da yorumcu olarak görev aldı.

Uluç önceki aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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