96. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NEDİR?

2022 96.Gazi Koşusu'nu kazanacak tayın sahibine 2 milyon 500 bin lira ödül verecek. İkinciye 1 milyon lira, üçüncüye 500 bin lira, dördüncüye 250 bin lira ve beşinci olan tayın sahibine ise 125 bin lira ikramiye verilecek.