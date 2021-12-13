Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
ABONE OL

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Lig'deki son maçından galip ayrılan Fenerbahçe, bu hafta Gaziantep'e konuk olacak. Sarı Lacivertli taraftarlar maçın saatini merak ediyor. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 15 haftayı 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe bu akşam Gaziantep FK ile yeşil sahalara çıkacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig 2021-2022 sezonunun 16. haftasında gerçekleşecek olan Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.

Kart cezaları son bulan Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, yarın 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Muhtemel 11'i

Berke
Tisserand
Kim
Szalai
Ferdi
Gustavo
Crespo
Osayı
Mesut Özil
Rossi
Berisha

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sivasspor - Galatasaray | CANLI YAYIN
FUTBOL Karşılaşma oynanıyor!
Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'ı tanıyalım!
FUTBOL Rakibi tanıyalım
Muhtemel 11! Fenerbahçe Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?
FUTBOL Pereira kararını verdi!
Canlı yayın! Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi belli oluyor
FUTBOL Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
Son dakika: İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni eşleşmeler
FUTBOL İşte yeni eşleşmeler! Kura çekimi tekrarlandı
Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
FUTBOL Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Son dakika: Beşiktaş'ta kritik gün! Yeni hoca belli oluyor
FUTBOL Beşiktaş'ta kritik gün! Yeni hoca...
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini yorumladı
FUTBOL Dakika 74: Dönüm noktası...
Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu!
FUTBOL İşte play-off eşleşmeleri
Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınını salladı!
FUTBOL İtalya'yı sallıyor! Basın, onu konuşuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.