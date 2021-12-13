Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 15 haftayı 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe bu akşam Gaziantep FK ile yeşil sahalara çıkacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig 2021-2022 sezonunun 16. haftasında gerçekleşecek olan Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak.
Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.
Kart cezaları son bulan Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.
Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, yarın 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Muhtemel 11'i
Berke
Tisserand
Kim
Szalai
Ferdi
Gustavo
Crespo
Osayı
Mesut Özil
Rossi
Berisha
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