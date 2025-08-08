Habertürk
        Gaziantep FK-Galatasaray maçında penaltı kararları! - Galatasaray Haberleri

        Gaziantep FK-Galatasaray maçında penaltı kararları!

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanında sahne alan Galatasaray, mücadelenin 9. ve 45+10. dakikalarında penaltı kazandı.

        Giriş: 08.08.2025 - 22:05 Güncelleme: 08.08.2025 - 22:42
        Gaziantep'te 2 penaltı kararı!
        Trendyol Süper Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

        Sarı-kırmızılı takımda Roland Sallai, korner atışı kullanılırken Kevin Rodrigues'in yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı.

        Hakem Ali Şansalan, VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu izledi ve G.Saray lehine penaltı kararı verdi.

        Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

        İLK YARININ UZATMALARINDA YİNE PENALTI!

        Sarı-kırmızılılar 45+10. dakikada Bacuna, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası yine penaltı kararı verdi.

        Milli futbolcu kendisinin 2. takımının ise 3. golünü kaydetmiş oldu.

