Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Gaziantep'te karşı karşıya geliyor.
SAAT: 20.00
HAKEM: Halis Özkahya
STAT: Kalyon
YAYIN: beIN SPORTS 2
GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Oğuz, Caulker, Ertuğrul, Doğan, Figueiredo, Maxim, Recep, Muhammet
YEDEKLER: Mustafa, Kitsiou, İbrahim, Ulaş, Mirza, Yusuf, Merkel, Jefferson, Dicko
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
KASIMPAŞA: Harun, Feyzi, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Hajradinovic, Travnik, Yusuf, Eysseric, Umut
YEDEKLER: Erdem, Mortadha, Sakıb, Brecka, Doğucan, Tarkan, Hasan, Ahmet, Varsa, Jorgensen
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu
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Bu mücadele öncesinde Gaziantep FK'nın 12, Kasımpaşa'nın ise 9 puanı bulunuyor. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'yla ilk galibiyetini geçen hafta almıştı.
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