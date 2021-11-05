Gaziantep'te Süper Lig'in 12. Haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken mücadelede eşi benzerine rastlanmamış bir skandal yaşandı! 89. dakikada hakem Halis Özkahya mücadelenin normal süresine 9 dakika ilave edilmesini işaret etti. Uzatmalarda 5. Dakika oynanırken Özkahya son düdüğünü çaldı ve maçı 4 dakika erken noktaladı.

Futbolcular soyunma odasına giderken saha görevlileri de kale direklerindeki fileleri sökmeye başladı. Yayıncı kuruluş çalışanları yayın araç gereçlerini toplamaya başlarken aradan geçen bir süre sonra Halis Özkahya yaptığı hatanın farkına vardı!

FEDERASYON YETKİLİLERİNİ ARADI

Mücadeleyi 4 dakika erken tamamladığını fark eden Özkahya, Federasyon yetkililerini arayarak durumu aktardı. Federasyon yetkilileri, Özkahya'ya 'Oyuncuları geri çağır, verdiğin uzatma süresini tamamla' deyince futbolcular da sahaya geri çağrıldı.

BAZI FUTBOLCULAR DUŞTAN ÇAĞIRILDI

Bazı futbolcular duşlardan çıkıp formalarını tekrar giyerek sahaya dönerken maçın kalan 4 dakikası da gecikmeli olarak tamamlandı.

KURAL NE DİYOR?

TFF'nin yönetmeliğinde yaşanan skandala dair kural şöyle:

"Dördüncü hakem, her iki yarının son dakikasının bitiminde hakem tarafından belirlenen en az ilave süreyi gösterir. İlave süre hakem tarafından artırılabilir fakat azaltılamaz. Hakem maçın ilk devresinde yapılan yanlış zaman hesaplamasını ikinci devrenin süresinin değiştirerek telafi etmemelidir"

YİNE AYNI HATA!

Halis Özkahya'nın 2017-18 sezonunda bir maçı daha erken bitirdiği de ortaya çıktı. 3 Aralık 2017'deki Başakşehir - Osmanlıspor maçının sonunda 4 dakika ilave eden Özkahya maçı 90+3'te tamamladı. Bu olay gündeme otururken eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu da konuya dair bir açıklama yaparak "Hakem uzatma süresinin tamamını doldurmak zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.