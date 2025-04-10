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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Genç adamı öldürüp parçalara bölmüşler! Kayıp başvurusu yapan eşi gözaltında | Son dakika haberleri

        Genç adamı öldürüp parçalara bölmüşler! Kayıp başvurusu yapan eşi gözaltında!

        Gaziantep'te, 34 yaşındaki Ömer İzzetoğlu'nun evinde bıçaklanarak öldürülüp, parçalara ayrılarak havalandırma boşluğuna gizlenmiş cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin İzzetoğlu'nun 30 yaşındaki eşi M.İ.'nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 07:29 Güncelleme: 10.04.2025 - 08:38
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        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
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        Gaziantep'te kan donduran olay, 6 Nisan’da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. (30), polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu (34) için kayıp ihbarında bulundu.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        DHA'daki habere göre M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.

        YATAK ODASINDA KAN LEKELERİ

        Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi.

        CESEDİNİ PARÇALARA AYIRMIŞLAR

        Suriye uyruklu İzzetoğlu'nun cesedi parçalara bölünmüş halde, evin havalandırma boşluğu üzeri toprak örtülü halde bulundu. Ayrıca evde bulunan bir fişten toprağın 5 Nisan’da alındığı belirlendi.

        BİR ÇOCUK BABASIYDI

        1 çocuk babası olan Ömer İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

        EŞİYLE BİRLİKTE 6 KİŞİ GÖZALTINDA

        34 yaşındaki Ömer İzzetoğlu, vahşice öldürüldü.
        34 yaşındaki Ömer İzzetoğlu, vahşice öldürüldü.

        Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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