Genç adamı öldürüp parçalara bölmüşler! Kayıp başvurusu yapan eşi gözaltında!
Gaziantep'te, 34 yaşındaki Ömer İzzetoğlu'nun evinde bıçaklanarak öldürülüp, parçalara ayrılarak havalandırma boşluğuna gizlenmiş cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin İzzetoğlu'nun 30 yaşındaki eşi M.İ.'nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te kan donduran olay, 6 Nisan’da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. (30), polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu (34) için kayıp ihbarında bulundu.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
DHA'daki habere göre M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.
YATAK ODASINDA KAN LEKELERİ
Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi.
CESEDİNİ PARÇALARA AYIRMIŞLAR
Suriye uyruklu İzzetoğlu'nun cesedi parçalara bölünmüş halde, evin havalandırma boşluğu üzeri toprak örtülü halde bulundu. Ayrıca evde bulunan bir fişten toprağın 5 Nisan’da alındığı belirlendi.
BİR ÇOCUK BABASIYDI
1 çocuk babası olan Ömer İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.
EŞİYLE BİRLİKTE 6 KİŞİ GÖZALTINDA34 yaşındaki Ömer İzzetoğlu, vahşice öldürüldü.
Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.