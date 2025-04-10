Gaziantep'te kan donduran olay, 6 Nisan’da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. (30), polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu (34) için kayıp ihbarında bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

DHA'daki habere göre M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.