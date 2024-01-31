Gaziantep´te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat A. (19) yönetimindeki 12 ACD plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ferhat Ç. (23), Berat B. (21), Musa T. (19) ve Abdulkadir B. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.