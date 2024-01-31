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        Gaziantep´te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 22:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:40
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        Gaziantep´te hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat A. (19) yönetimindeki 12 ACD plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ferhat Ç. (23), Berat B. (21), Musa T. (19) ve Abdulkadir B. (17)  yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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