Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, santrfor Aliou Badji'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Senegalli santrfor Aliou Badji'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:07 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, santrfor Aliou Badji'yi transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Senegalli santrfor Aliou Badji'yi renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa Ligue 2 takımlarından Girondins Bordeaux'nun formasını giyen 26 yaşındaki santrfor Aliou Badji ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Futbolcunun, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Aliou Badji’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Badji, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak MKE Ankaragücü forması giymişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "İlk ve son defa gördüm"
        "İlk ve son defa gördüm"
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Elektrik ustası, kaldığı konteynerde çıkan yangında öldü
        Elektrik ustası, kaldığı konteynerde çıkan yangında öldü
        Gaziantep'te şantiyede çıkan yangında 1 işçi öldü
        Gaziantep'te şantiyede çıkan yangında 1 işçi öldü
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çağrı merkezi personeli ile deprem sır...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Çağrı merkezi personeli ile deprem sır...
        Deprem bölgesindeki çocuklara yönelik futbol turnuvası, Gaziantep'te düzenl...
        Deprem bölgesindeki çocuklara yönelik futbol turnuvası, Gaziantep'te düzenl...
        Gaziantep Valisi Çeber, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
        Gaziantep Valisi Çeber, Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
        Nizip Belediyesi işçilerine yüzde 110 zam
        Nizip Belediyesi işçilerine yüzde 110 zam