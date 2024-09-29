Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Karkamış Antik Kenti'nin üzeri koruyucu çatı ile kapatıldı

        ANADOLU ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititler'in bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış Antik Kenti'nin üzerine yapılan koruyucu çatı tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 18:35 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karkamış Antik Kenti'nin üzeri koruyucu çatı ile kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANADOLU ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititler'in bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış Antik Kenti'nin üzerine yapılan koruyucu çatı tamamlandı. Koruyucu çatı için düzenlenen tören, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın da katılımıyla yapıldı.

        Karkamış Antik Kenti´nde, İtalya´nın Bolonya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nicolo Marchetti´nin başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sürerken, alana zarar vermeden hayata geçirilen tarihi eserleri koruyacak çatı tamamlandı. Karkamış Antik Kenti’ndeki Geç Hitit Saray alanı koruyucu çatı için tören düzenlendi. Törene, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti, milletvekilleri, kurum müdürleri, rektörler, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

        ‘BÖLGEYİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ÖNEMLİ’

        Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, buradaki çalışmaların bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, arkeolojik çalışmaların hızlıca devam etmesi gerektiğini belirterek, “Karkamış’taki çalışmalar burayı cazibe merkezi haline getirmek için büyük bir değer. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki kazılardan 10 yıl öncesine kadar yapılan çalışmalardan ben de haberdarım. Kazı Başkanı Nicolo, hiçbir zaman kimseye yük olmamaya gayret ederek çalışmalarını sürdürüyor. Karkamış bir güven şehri oldu. Buradaki hemen sınırın yanı başındaki tarihi zenginlik, buz dağının görünen kısmı. Devamında olacak olan kazılar belki uzun yıllar devam edecek. O zamanki uygarlığın önemli merkezinden bir tanesi var. Şu anda gördüğümüzün daha büyüğü olacak, Karkamış. Hem Gaziantep’in hem Karkamış’ın turistik cazibesini artırması çok önemli. Burada arkeolojik çalışmaların olduğundan çok daha hızlı olması lazım. Bu tür yerlerin açığa çıkarılması, gençlerimizin de ilgisini çekmesi açısından ayrıca önemli. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kültürün başkenti olmak için çalışmalarına devam ettiklerini aktararak, “Biz buraya baktığımızda Evliya Çelebi’nin gözüyle bakıyoruz. Karkamış bizim dünümüz. Gılgamış Destanı’nın yazıldığı yer. Her medeniyet Fırat elinde tutmuş. Karkamış stratejidir. Bereketli topraklardır. Kültürün başkenti olma noktasındayız. Bu bir ekip işi. Bu ekip işinde Karkamış hep arkamızda durdu. Karkamış’ın önünde muhteşem bir gelecek var. Elimizde muhteşem eserler var” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Ağır hasarlı binada 2'nci kattan düşüp öldü
        Ağır hasarlı binada 2'nci kattan düşüp öldü
        Gaziantep'te depremde zarar gören binanın ikinci katından düşen kişi öldü
        Gaziantep'te depremde zarar gören binanın ikinci katından düşen kişi öldü
        Gaziantep'te kule vinç operatörü siparişi vinç yardımıyla alıyor
        Gaziantep'te kule vinç operatörü siparişi vinç yardımıyla alıyor
        Aynı sokakta 40 yıldır lezzet sunan ustanın emeği ahilik ödülüyle taçlandır...
        Aynı sokakta 40 yıldır lezzet sunan ustanın emeği ahilik ödülüyle taçlandır...
        Bağ evinde havuza düşen kız çocuğu boğuldu
        Bağ evinde havuza düşen kız çocuğu boğuldu
        Gaziantep Basketbol, evinde ilk galibiyetini aldı
        Gaziantep Basketbol, evinde ilk galibiyetini aldı